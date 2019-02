Picchia e minacce l'ex compagna, "Si ti vedo in giro ti sfiguro la faccia con l'acido": 40enne condannato

Ha minacciato, aggredito e terrorizzato l'ex compagna dopo la fine del loro rapporto di convivenza. Un 40enne di origine napoletana è stato condannato a 7 mesi di reclusione per i reati di stalking e violenza privata. La Pm Antonella Destefano aveva chiesto un anno. La vicenda, che nasce qualche anno fa dopo la fine della relazione tra l'uomo e una donna di origini sudamericane, ha i tratti tipici dei casi di stalking ma il 40enne si è spinto oltre. "Se ti vedo in giro ti lancio l'acido in faccia": sarebbero state queste le parole dell'uomo rivolte alla sua ex convivente, una delle tante volte in cui le si è presentato sotto casa con fare minaccioso. I due hanno anche due figli: in alcune occasioni, secondo la ricostruzione in sede giudiziaria, l'uomo avrebbe strattonato e spinto la donna, prendendola anche a calci. Ma la minaccia più odiosa era quella dell'acido, un particolare inquietante visto gli episodi recenti di aggressioni di genere contro le donne proprio usando l'acido per sfigurare il volto.