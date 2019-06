Picchia e minaccia l'ex moglie e il nuovo compagno: "Ti scarico addosso tutti i proiettili"

Ha picchiato l'ex moglie e il suo nuovo compagno durante un agguato alla donna che era appena uscita dal suo posto di lavoro. L'aggressione fisica è stata solo l'apice di una serie di comportamenti violenti e minacce che si sono susseguite negli ultimi anni. Un 44enne albanese è stato condannato ad un anno e 8 mesi di reclusione dal Gup del Tribunale di Parma. La vicenda è iniziata alcuni anni fa a Traversetolo: la relazione tra il 44enne e la moglie, dopo i primi momenti, era degenerata per i comportamenti violenti del marito che in più occasioni aveva usato contro di lei violenza verbale. Dopo la separazione il 44enne era stato trovato nella mansarda dell'abitazione della donna e si era giustificato dicendo che stava cercando la sua pistola: una minaccia neanche troppo velata. Secondo la ricostruzione dell'accusa poi l'ex marito avrebbe detto alla donna: "Ti scarico addosso tutti i proiettili, eccetto l'ultimo che tengo per me" e in un momento successivo: "Se ti vedo a casa con lui ti ammazzo". Il riferimento era al nuovo compagno della donna che il 44enne ha poi cercato di aggredire davanti al luogo di lavoro della donna.