Picchia e minaccia la moglie davanti ai figlioletti per anni: condannato

Per quindici lunghi anni avrebbe minacciato e maltrattato la moglie, rendedole la vita un inferno. Le violenze - ripetute e continuate nel corso degli anni dopo il matrimonio e anche dopo la nascita delle figlie - si sarebbero svolte all'interno delle mure dell'abitazione di famiglia a Parma. Un 40enne parmigiano è stato condannato ad un anno di reclusione grazie al patteggiamento: la pena è sospesa e non andrà in carcere. L'uomo, secondo le accuse della moglie e le verifiche effettuate dagli inquirenti, in svariate occasioni avrebbe minacciato la moglie, l'avrebbe maltrattata e picchiata anche davanti ai figli piccoli. Schiaffi, calci ed insulti davanti ai due figli: abusi psicologici e minacce. Dopo anni di violenze la donna è riuscita a parlare della situazione con alcuni parenti e poi con i poliziotti.