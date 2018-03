Picchia e prende a badilate l'ex cognato in giardino

Ha aggredito e preso a badilate un uomo, di vent'anni più vecchio di lui durante una lite, per motivi per ora sconosciuti. Il grave episodio si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 25 marzo, a Cozzano, all'interno di un giardino. La violenza del 30enne contro il 50enne aggredito si è espressa con un colpo di badile che ha provocato alla vittima un grosso taglio, poi medicato al Pronto Soccorso con venti punti di sutura. La ricostruzione dell'episodio non è ancora certa: la vittima dell'aggressione si è presentata dai carabinieri di Langhirano per sporgere denuncia contro l'aggressore che in passato era stato cognato del 50enne. I motivi della violenza però potrebbero non essere legati a questioni parentali: il 50enne stava effettuando dei lavori in un'abitazione di fianco alla casa del 30enne. Le indagini dei militari sono in corso per cercare di ricostruire l'accaduto: verrà sentita la persona accusata dell'aggressione ed eventuali testimoni.