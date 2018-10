Picchia il figlio di 8 anni davanti a casa: padre 39enne condannato

Ha picchiato il figlio di 8 anni davanti a casa con un archetto di legno, la scena è stata vista da un passante che ha chiamato gli agenti della polizia Municipale. Un padre di 39 anni è stato condannato a 3 mesi e 10 giorni per abuso dei mezzi di correzione. L'episodio si è verificato in un paese della provincia di Parma: l'uomo, che era in compagnia di altre persone si trovava sotto la sua abitazione, vicino al Municipio del paese. Ad un certo punto ha preso un archetto di legno ed ha iniziato a picchiare il figlio di 8 anni sulle gambe. Un cittadino di 60 anni che stava passando proprio in quel momento ha assistito alla scena ed è intervenuto: il 39enne ha risposto che il figlio era suo e poteva fare quel che voleva. Gli agenti della Municipale, che sono arrivati sul posto, il giorno dopo lo hanno denunciato. Il processo, che si è celebrato ieri, è finito con la condanna a 3 mesi a 10 giorni per abuso dei mezzi di correzione.