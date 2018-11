Picchia l'ex compagna, che si barrica all'interno dei Servizi Sociali, lui sfonda la porta: 32enne arrestato

Drammatico episodio di violenza contro le donne in pieno centro a Parma, nel primo pomeriggio di ieri, 6 novembre. Un uomo di 32 anni ha picchiato l'ex compagna in pieno centro, lei si è barricata all'interno della sede dei Servizi Sociali in piazzale della Pace, dove i due erano appena stati per un colloquio: lui ha sfondato la porta per raggiungerla ma è stato bloccato dai poliziotti delle Volanti, che sono intervenuti tempestivamente. Secondo le prime informazioni i due, un uomo ed una donna entrambi macedoni di 32 anni, hanno un figlio di pochi mesi insieme: la loro relazione è finita da qualche tempo per volontà della donna che ha un nuovo compagno. Ieri mattina si sono recati dai Servizi Sociali per il figlio. Ad un certo punto, proprio davanti all'ex palazzo della Provincia in piazzale della Pace, l'uomo ha iniziato ad insultare la donna ed è poi arrivato all'aggressione fisica. Nel frattempo sul posto è arrivato il nuovo compagno di lei: i due si sono barricati all'interno della stanza dei Servizi Sociali ma il 32enne ha sfondato la porta per raggiungere la donna, che era stata poco prima colpita al volto. Sul posto sono arrivati gli uomini delle Volanti che hanno bloccato ed arrestato l'uomo per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato.