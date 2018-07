Picchia la figlia 13enne che le impediva di uscire e guidare ubriaco: 44enne denunciato

E' rientrato nella sua abitazione di Parma, dove vive insieme alla figlia di 13 anni, completamente ubriaco dopo aver abusato, durante la giornata, di bevande alcoliche. Il suo intento era uscire di nuovo dall'abitazione e questa volta utilizzando l'auto, per raggiungere gli amici e probabilmente continuare a bere. Il 44enne non aveva fatto i conti con la ragazzina che si è opposta all'uscita del padre in quelle condizioni. Dopo una breve discussione il padre ha cercato di uscire ma la 13enne si è messa davanti alla porta, per impedirglielo. A quel punto l'uomo, invece che seguire il consiglio della figlia e fermarsi, magari approfittandone per farsi passare l'ubriacatura, l'ha malmenata, spostandola e prendendola a schiaffi.

Pochi istanti dopo, mentre i due discutevano ancora animatamente, la figlia ha chiamato i carabinieri, perchè non voleva che il padre guidasse ubriaco. I militari sono arrivati, hanno raccolto la testimonianza della ragazzina e come prima cosa l'hanno affidata, tramite ai servizi sociali, al datore di lavoro del padre che, probabilmente era a conoscenza delle pericolose abitudini del 44enne. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia: i carabinieri hanno cercato di calmarlo ed hanno atteso che gli passasse la sbornia. Il padre era stato già denunciato in passato per maltrattamenti: in quel caso la sua vittima era stata la moglie, oggi la figlia. Il 44enne ha alle spalle anche una segnalazione per ubriachezza molesta.