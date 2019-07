Picchia la figlia di 7 anni e la compagna con in braccio la bimba di 1 anno: arrestato 33enne

Ha picchiato la compagna 35enne, che aveva in braccio la figlia di un anno ed ha maltrattato la figlia di sette anni all'interno dell'appartamento che condivide con lei in via Montanara a Parma. Un 33enne rumeno è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti della Questura di Parma che sono intervenuti nella serata di ieri, giovedì 18 luglio, dopo la chiamata della donna che ha riferito di essere stata percossa dall'uomo che avrebbe anche maltrattato sua figlia di 7 anni, avuta da una relazione precedente.

Appena arrivati gli agenti hanno messo in sicurezza la donna, allontanandola dal compagno violento che l'aveva appena aggredita, nonostante avesse in braccio la loro figlia di solo un anno. La 35enne moldava, che è stata accompagnata al Pronto Soccorso ed ha avuto una prognosi di sette giorni. Dopo l'ospedale la donna si è recata in Questura per presentare denuncia contro il compagno: il 33enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è stato accompagnato nel carcere parmigiano di via Burla.