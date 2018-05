Picchia la madre e la compagna davanti ai figlioletti: 39enne condannato

Ha picchiato, minacciato di morte e perseguitato la compagna ma anche la madre che si era trasferita a vivere con il figlio e la nuora per cercare di stemperare la tensione che si era creata tra i due in casa. Un 39enne, che è stato condannato dal Tribunale di Parma ad un anno e 5 mesi di carcere, aveva iniziato ad avere comportamenti possessivi e violenti contro la convivente dopo la nascita del loro primo figlio, nel 2012. L'abuso di alcool e la violenza quotidiana di quell'uomo contribuivano a creare un'atmosfera pesante e di minaccia continua nei confronti della donna. Numerosi sono stati gli episodi di violenza contro la convivente, le minacce di morte e di portare via il figlio. Dopo un'aggressione a calci e pugni, avvenuta nell'estate del 2017, la donna è andata al Pronto Soccorso e si è poi rifugiata a casa della sorella del suo aggressore, che l'ha accolta e protetta. Da quel momento in poi il 39enne ha iniziato ad appostarsi davanti all'abitazione della sorella e a compiere atti persecutori: arrivava anche ad effettuare 60 telefonate in una sola giornata.