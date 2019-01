Sangue in famiglia, pesta la madre e minaccia il fratello: arrestato 23enne

Ha picchiato la madre e minacciato il fratello minorenne mentre tutti e tre si trovavano all'interno dell'abitazione di famiglia nella zona Sud Est della città di Parma. Un giovane di 23 anni, di origine dominicana, già conosciuto dalle forze dell'ordine per alcuni precedenti per reati contro la persona ed estorsione, è finito in manette nel pomeriggio di domenica 13 gennaio. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti dopo essere stati chiamati dalla madre, che si trovava in una situazione di estrema difficoltà: dopo aver riaccolto in casa il figlio era di nuovo vittima della sua violenza. Gli agenti lo hanno fermato ed arrestato: ora si trova in carcere. Nel corso del 2018 il ragazzo si era già reso protagonista di alcuni episodi di violenza contro i famigliari: era stato allontanato da casa proprio per questo motivo. Verso la fine dell'anno però la madre aveva deciso di riaccoglierlo in casa.