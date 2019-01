Picchiava la moglie davanti alla figlia appena nata: 40enne condannato

Un'atmosfera di terrore tra violenze psicologiche e botte. Minacce, insulti, maltrattamenti e veri e propri pestaggi. La vita per una donna di 34 anni, che aveva deciso di risposarsi dopo il fallimento del precedente matrimonio, è stata un incubo per diversi mesi. A partire dalla nascita della figlia infatti il comportamento dell'uomo è cambiato di colpo: da affettuoso è diventato violento, da premuroso è diventato scontroso e minaccioso.

I maltrattamenti sono andati avanti per mesi: il 40enne, che aveva fatto arrivare dal Brasile l'altro suo figlio, ha esercitato violenza sulla donna, anche alla presenza della figlioletta appena nata. In un caso, in particolare gliel'ha strappata di braccia, per poi spintonarla contro la parete. La donna quel giorno aveva chiamato i carabinieri che, dopo essere giunti sul posto, avevano assicurato l'uomo alla giustizia, arrestandolo. Ieri è arrivata la condanna ad un anno e 8 mesi per il 40enne per maltrattamenti e lesioni aggravate.