Piccole Figlie Hospital: aumentati a 16 i pazienti Covid 19

Sono aumentati a 16 i pazienti Covid-19 già accolti da Piccole Figlie Hospital. I malati sono sistemati nelle degenze opportunamente attrezzate al terzo piano dell’ospedale di via Po. Il reparto Covid, così come il percorso per accedervi, è completamente isolato in sicurezza dal resto dell’attività.

Piccole Figlie Hospital è stato il primo ospedale privato accreditato della provincia e tra i più tempestivi in Emilia-Romagna a mettersi a disposizione del Servizio Sanitario per l’emergenza coronavirus, accogliendo i pazienti Covid già lo scorso mercoledì 11 marzo. La maggior parte sono inviati dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, mentre alcuni pazienti erano già ricoverati nella degenza ordinaria di medicina delle Piccole Figlie, dove sono emersi sintomi da infezione e quindi trasferiti internamente.

L’età dei pazienti varia da meno di 50 anni ad oltre 90 anni. “Ciò che colpisce di questa patologia è il polimorfismo – dice il dr. Giorgio Bordin, direttore sanitario di Piccole Figlie Hospital direttamente impegnato a dirigere il reparto Covid - ci sono quadri molto differenti nella evoluzione della malattia: c’è chi respira molto bene ma ha una forte tosse, chi al contrario ha assenza di tosse ma insufficienza respiratoria, chi ha la febbre e chi no. Ogni malato è diverso da un altro”.

Il reparto Covid vede, oltre al direttore, la costante presenza di un medico e un numero di infermieri e oss potenziato rispetto agli standard, per garantire un’adeguata assistenza ai pazienti. “Noi accogliamo tutti – dice Bordin – si tratta di malati in fase remissiva. Molti sono sulla via della guarigione ma alcuni, più compromessi con patologie associate. Curiamo molto la relazione – prosegue Bordin. - Il peso di solitudine non è trascurabile tra gli effetti del coronavirus. E anche i familiari: chiamiamo sistematicamente tutti ogni giorno, non solo per cose importanti dal punto di vista medico”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo motivo Piccole Figlie Hospital sta approntando un sistema per dare la possibilità di fare video telefonate quotidiane tra pazienti e parenti, a orari prefissati. Il servizio sarà attivato lunedì. “Voglio sottolineare che stiamo riuscendo a fornire tutti i DPI necessari per la sicurezza dei lavoratori nel reparto Covid, - afferma Roberto Gallosti, amministratore delegato di Piccole Figlie Hospital – E voglio ringraziare medici, infermieri e oss che stanno dato dando una bella straordinaria prova di disponibilità e senso di responsabilità"

Sostieni ParmaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di ParmaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery