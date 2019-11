Paura per il fiume Po, a Mezzani attesa la piena tra martedì e mercoledì

"Ci aspetta una settimana molto impegnativa...dove tutti siamo pregati di ascoltare e collaborare, per questo chiedo ai miei concittadini di farlo da subito... Vi terrò aggiornati ogni istante sull’evoluzione del passaggio della Piena del Po a Mezzani, e sulle cose da fare.

Per questo è necessario, da questo momento, non disperdere le energie! Grazie!". Con questo post rilanciato sul suo profilo Facebook, Nicola Cesari sindaco di Sorbolo Mezzani, mira a tenere alta l'attenzione dei suoi concittadini e monitora nello stesso tempo la condizione del grande fiume.

"La criticità idraulica nella macrozona del comune di Parma è Rossa per il transito della piena del fiume Po con livelli previsti superiori alla soglia 3 nella seconda parte della giornata di lunedì 25 novembre, ed è Gialla per i restanti corsi d'acqua". Questo il bollettino che campeggia nella home page del sito del Comune di Parma. Si teme che i livelli di piena possano essere superiori alla soglia '3'. E' stata confermata la necessità di tenere alta l’attenzione per il passaggio di una piena dai livelli simili alla portata del 2014, con le giornate di martedì e mercoledì che diventeranno fondamentali per capire gli sviluppi.