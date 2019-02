"Piombo su Salvini", la voce dell'Oltretorrente condannata da Casa: "Indecenti"

Non sono le prime, non saranno le ultime. La voce stavolta viene dall'Oltretorrente, il cuore antico di Parma che pulsa e combatte - di solito - contro ingiustizie di ogni tipo. Stavolta, via Turchi e via Piave sono state teatro di alcuni messaggi contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a pochi giorni di distanza da altri messaggi minatori condannati dall'amministrazione comunale. "Piombo su Salvini" e "Spara a Salvini" sono ricomparsi nei pressi di un istituto scolastico e in Borgo San Domenico. "Abbiamo condannato le scritte spiega Cristiano Casa - assessore con delega alla sicurezza -, pensiamo che la politica debba essere confronto, dialogo leale e se volete anche duro e aspro, ma sempre nella correttezza. Salvini rappresenta una parte politica importante, scelta e votata, riconosciuta dagli elettori. Questa si chiama democrazia. Le scritte sono indecenti e inaccettabili, la nostra piena solidarietà come giunta, espressa anche dal sindaco Federico Pizzarotti, raggiunge il ministro".

Uno striscione invece compare all'ingresso della scuola di Via Costituente: "Salvini non mollare. Siamo con te".

