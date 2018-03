Più di mezzo milione di euro dal Comune per sistemare alcuni ponti

Ammonta ad oltre mezzo milione di euro, per la precisione 521 mila euro, la somma stanziata dal Comune, su proposta dell'assessorato ai lavori pubblici guidato da Michele Alinovi, per dare seguito alla manutenzione straordinaria di diversi piccoli ponti presenti sul territorio comunale, soprattutto nella zona fuori dalla città, nelle campagna, in modo da ripristinarne appieno la sicurezza, soprattutto in tema di circolazione stradale.

Si tratta di otto ponticelli che sono: quello situato su strada Budellungo e il canale Osmarino, il ponticello in strada Angelica sul cavo Gambalone; il ponticello in strada Principale di Beneceto sul cavo Torano; quello in strada Quaresima sul cavo Rauda; a cui si aggiungono il ponticello in strada Bergonzi sul cavo Maretto; quello in strada San Rocco sul canale Navigaruzzo Nuovo; il ponticello in strada Molino di Baganzola sul cavo Lama ed ponticello in strada Vallazza sul cavo Lama

La società di scopo del Comune di Parma, Parma Infrastrutture Spa, che si occupa della manutenzione del patrimonio dell'ente, ha redatto il progetto esecutivo volto a migliorare l'assetto viabilistico delle zone di intervento grazie anche alla proficua collaborazione con il Consorzio di Bonifica Parmense che ha suggerito miglioramenti sulle caratteristiche idrauliche delle piccole infrastrutture. I lavori di manutenzione straordinaria sono stati precedute da rilievi topografici, analisi geologica, geotecnica e sismica e dalla verifica delle interferenze con i sottoservizi