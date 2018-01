Pizzarotti: "Castello di Torrechiara e Camera di San Paolo: spero in una soluzione in tempi brevi"

Il sindaco Federico Pizzarotti parla della chiusura domenicale del Castello di Torrechiara e della Camera di San Paolo. Parliamo del Castello di Torrechiara e della Camera di San Paolo, e dell’assurdità di tenerli chiusi al pubblico la domenica per mancanza di personale: anche se non è strettamente di competenza del sindaco di Parma (la gestione è del polo regionale), ho chiamato direttamente il Ministro Franceschini per rendergli nota la situazione e per collaborare a trovare delle soluzioni. Il territorio parmense ha luoghi di cultura, storia e arte di inestimabile valore e non è pensabile che per mancanza di personale questi tesori debbano rimanere chiusi ai turisti. Il Ministro mi ha fatto sapere che prenderà a cuore la situazione e che valuterà strade percorribili per assicurarne l’apertura. Il Comune ha diverse proposte per la gestione condivisa della Camera di San Paolo che sgraverebbero in parte il polo regionale. Confido nella possibilità di arrivare a una soluzione positiva in tempi brevi.