Pizzarotti: “Il trasporto lo paga il comune”

“I costi del trasporto scolastico? Li paga il Comune”. I genitori tirano un sospiro di sollievo e si preparano in maniera più serena al nuovo anno scolastico. La notizia l’ha data Federico Pizzarotti dagli studi televisivi di TvParma. “Il costo si aggira intorno ai 350-400 mila euro. Seguendo anche un po’ l’orientamento del gruppo consiliare, abbiamo trovato la soluzione con il nuovo piano della mobilità di Tep che prevede l’aumento del biglietto per l’aumentare dei servizi pensando al trasporto e ad alcune modifiche della viabilitàm abbiamo trovato la soluzione. Abbiamo trovato le risorse per coprire interamente i costi. A chi sostiene che i soldi vadano sempre trovati, rispondo che vanno fatte delle scelte. Stiamo lavorando anche per trovare la soluzione ai parcheggi ZTL, di lavoratori, insegnanti, genitori e tutti coloro che lavorano nell’orbita della scuola. Ma il tema fondamentale era quello dei trasporti”.