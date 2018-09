Pizzarotti a Rai 3: "Chiederemo un presidio fisso in stazione"

Il lunedì sera di Rai 3 ha visto protagonista Federico Pizzarotti. Il sindaco di Parma è stato il protagonista del dibattito curato da Riccardo Iacona sul tema della sicurezza nella trasmissione Presadiretta. Prima del suo ingresso in studio, è stato mandato in onda un servizio attraverso il quale si è visto uno spaccato triste della città: l'Oltretorrente e la piaga dello spaccio di droga su cui si sono spese le parole di chi abita nei paraggi e sta facendo di tutto per riprendersi il quartiere, dei membri dell'associazione 'Oltretutto, Oltretorrente' e di chi promuove iniziative giorno dopo giorno. Nell'incontro che si terrà martedì 18 settembre al Ministero dell'Interno, al quale parteciperanno Pizzarotti e Casa, verrà chiesta maggiore presenza delle forze dell'ordine. "Un presidio permanente nella zona della stazione, potenziare l'organico delle forze dell'ordine della città che è al di sotto della media nazionale e regionale e leggi più repressive per tutelare il diritto alla sicurezza".