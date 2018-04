Alluvione, è scontro tra Pizzarotti e Procura "Sbattono le persone in prima pagina"

Sono parole pesanti quelle usate dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti contro la Procura della città ducale: "Forse la Procura crede che le persone siano individui privi di emozioni da sbattere in prima pagina. Recentemente noi parmigianii abbiamo visto a quali conseguenze può portare questo scarso rispetto". Il primo cittadino, che ha saputo dai giornali e non da una notifica degli organi preposti della richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti per disastro colposo, si riferisce al suicidio dell'ex Rettore Loris Borghi. La sua morte lo ha scosso pesantemente e il ricordo di come andarono le cose all'epoca delle indagini per Pasimafi, è affiorato probabilmente in questi giorni. La Pm facente funzione Lucia Russo ha commentato alla Gazzetta: "Non intendo commentare queste parole scomposte". Tra Pizzarotti e Procura è scontro aperto per il post su Facebook del primo cittadino e per la risposta della Pm. La titolare dell'inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per cinque persone è Paola Dal Monte: ha chiesto di processare per disastro colposo aggravato il sindaco, l'ex dirigente della Protezione Civile della Provincia Alifraco, il direttore dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile Mainetti, l'ex Comandante della Municipale Noè e il responsabile della Protezione Civile Comunale Pattini.