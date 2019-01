Polizia e carabinieri setacciano i quartieri 'caldi': denunce, fermi e segnalazioni

Sono proseguiti anche nel pomeriggio di ieri, 18 gennaio, i controlli di polizia e carabinieri che, da diversi mesi, hanno intensificato le attività sul territorio locale, in particolare nei quartieri più a rischio per furti, spaccio e altre attività illeciti. Nel tardo pomeriggio le pattuglie della polizia hanno scandagliato alcune 'aree rosse', seguendo anche le indicazioni del nuovo software in sperimentazione in Questura.

I poliziotti delle Volanti hanno controllato in totale 103 persone, tra le quali 34 stranieri: 19 di loro avevano precedenti di polizia. In via Paradigna sono stati intercettati e controllati due uomini italiani di 54 e 33 anni, pluripregiudicati a bordo di un'auto, già segnalata perchè condotta da persone già segnalate. I due erano già stati fermati per aver effettuato alcuni furti a bordo delle auto in sosta nei parcheggi dei supermercati. Per loro è stato proposto un foglio di via obbligatorio da Parma.

I carabinieri inveve hanno messo in campo 13 pattuglie che hanno effettuato in totale 118 controlli, tra persone e auto in transito. Un nigeriano, che si trovava a bordo di una bici rubata, è stato denunciato per ricettazione e segnalato come consumatore di droga mentre un ivoriano, trovato alla guida con un permesso di guida internazionale falso è stato sanzionato per guida senza patente e denunciato per falso. Due giovani italiani di 19 anni sono stati segnalati in Prefettura come consumatori di droga: sono stati sorpresi con piccole quantità di marijuana.