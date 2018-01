Gli agenti della Municipale trovano un'oca in via Trento e la riaccompagnano a casa

Durante un turno può accadere di tutto. E' la stessa Polizia Municipale di Parma che lo scrive sul proprio profilo Twitter. Anche di trovare un'oca, che si era persa e passeggiava da sola in via Trento. Gli agenti hanno fatto il loro dovere e l'hanno riconsegnata al proprietario. Ecco il post: "Durante un turno ci può accadere di tutto... abbiamo trovato questa oca che vagava sola soletta in Via Trento. Trovati i proprietari, l'abbiamo riconsegnata".