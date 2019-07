La polizia setaccia i quartieri 'caldi': controlli in stazione e in Oltretorrente

Proseguono i controlli effettuati dalle Volanti della Questura di Parma, in collaborazione con le pattuglie del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia nei luoghi caldi della città di Parma: in stazone, in viale dei Mille e nel quartiere Oltretorrente. Nel corso della settimana appena trascorsa i poliziotti si sono concentrati in queste zone ed hanno identificato 72 persone e 6 autovetture. L'attività di controllo ha l'obiettivo di fermare persone e veicoli sospetti per prevenire eventuali reati contro il patrimonio e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione della polizia nei quartieri è stata effettuata tra il tardo pomeriggio e la serata ed ha portato all'identificazione di un 26enne nigeriano pregiudicato, che è stato accompagnato in Questura: nei suoi confronti è stato emesso un ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.