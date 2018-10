Ponte Ghiara, cade da una tettoia mentre lavora: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nelle prime ore della mattinata di domenica 14 ottobre. Per cause in corso di accertamento un uomo, che stava effettuando alcuni lavori su una tettoia a Ponte Ghiara, tra Fidenza e Salsomaggiore Terme, è caduto ed è rimasto ferito. Sul posto è arrivato l'elisoccorso che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso del Maggiore. Sul posto anche una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri di Fidenza: i militari hanno chiamato i soccorsi ed avvertito la Medicina del Lavoro. Secondo le prime informazioni il ferito avrebbe riportato un forte trauma cranico.