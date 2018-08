Giallo in borgo Guazzo, precipita dal terzo piano: 32enne gravissima

È precipitata dal terzo piano ed ora si trova ricoverata in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma, nel reparto di Rianimazione. Una donna di 32 anni, italiana di origine marocchina, è caduta mentre si trovava nella sua abitazione di Borgo Guazzo, 52 nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 agosto. Erano da poco passate le 18 quando un automobilista si è accorto della presenza di una persona a terra e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato la donna al Pronto Soccorso del Maggiore e le Volanti della polizia. Il compagno della donna, che si trovava con lei nell' appartamento, è stato interrogato a lungo in Questura, così come i vicini di casa.

Per ora non si esclude nessuna ipotesi investigativa. Sul posto sono arrivati anche i poliziotti della Squadra Mobile e la Scientifica, che hanno analizzato l'abitazione alla ricerca di dettagli utili per ricostruire la dinamica dei fatti. Per ora non filtrano indiscrezioni: non è chiaro se la donna abbia tentato il suicidio, se sia stata spinta da qualcuno o e sia scivolata dopo una manovra azzardata.

Aggiornamenti a breve