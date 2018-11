Premiata la Rosa dell'Angelo per il crudo di maiale nero

L’azienda Rosa dell’Angelo di Traversetolo (Parma), creata da Mauro Ziveri, è una delle realtà italiane che hanno avuto il maggiore dei riconoscimenti all’interno della Guida Salumi d’Italia de L’Espresso, la cui assegnazione è avvenuta ieri – mercoledì 21 novembre – alla Scuola Internazionale di Cucina Italiana Alma a Colorno (Parma).

Per la terza edizione oltre 500 i salumi italiani valutati, 65 le tipologie di salumi, 200 i produttori recensiti, 30 eccellenze tra DOP e IGP e salumi ad alta diffusione. Sono stati assegnati i tre “spilli” d’osso di cavallo per “salumi gradevoli e di buona esecuzione” fino ai cinque per le 44 “eccellenze” individuate tra cui 14 “in Punta di Coltello”, come il Prosciutto Crudo di maiale nero dell’azienda di Traversetolo: una solida realtà familiare, specializzata nella valorizzazione del suino nero e portavoce del progetto di recupero di antiche specie vegetali e animali.

La Guida è dedicata all’antica cultura norcina italiana, un viaggio nella salumeria italiana, fatta di storia e tradizioni uniche al mondo per varietà e qualità. Al centro i prodotti, i produttori e i migliori operatori del settore. Alla sua realizzazione hanno partecipato cuochi, norcini, critici enogastronomici e sommelier che hanno assaggiato e catalogato i vari salumi per esprimere poi i loro voti. Frutto di un lavoro dedicato all’antica cultura norcina italiana: un viaggio sul campo per raccontare il meglio della salumeria italiana, patrimonio unico al mondo per qualità e varietà.

Il curatore della guida è il Master sommelier, diplomatosi ad Alma, Sabatino Sorrentino, titolare de L’Eco del Mare di Albinea e coautore della Guida Vini de L’Espresso, l’introduzione di Enzo Vizzari, direttore de “Le Guide de L’Espresso”, e il coordinamento di Andrea Grignaffini, giornalista enogastronomico parmigiano, responsabile editoriale.

“L'Emilia – precisa Vizzari - rappresenta indiscutibilmente il cuore pulsante della salumeria mondiale, con il Culatello di Zibello, il Prosciutto di Parma, il Salame Felino, la Culatta di Busseto ..., ma in ogni angolo d'Italia sono vive le tradizioni di tanti piccoli capolavori”.