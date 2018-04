Premio Fidapa Bpw Parma - I talenti delle donne: premiate Lucia Russo e Carlotta Gatteschi

Nella Sala del Consiglio del Comune di Parma, alla presenza delle autorità cittadine, è stato conferito il 1° Premio Fidapa Bpw Parma - I talenti delle donne. L’assessorato alle Pari Opportunità propone, a Parma, da diversi anni, un calendario di iniziative diffuse promosse in collaborazione con associazioni ed enti del territorio per promuovere le tematiche del femminile, nelle loro diverse accezioni e il protagonismo delle donne nei diversi settori della vita pubblica e privata. “Iniziative che vogliono far riflettere su capacità, potenzialità e autorevolezza delle donne, valorizzare il loro sguardo sul mondo, rappresentando opportunità, difficoltà e traguardi raggiunti dalle donne di Parma e oltre. E’ un modo per riconoscere quello che le donne fanno in tutti i settori della nostra comunità. Le donne spesso non si mettono in primo piano, sono schive, sono occasioni per valorizzare e premiare il loro impegno” ha spiegato l’assessora Nicoletta Paci.



FIDAPA BPW – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – Business Professional Women - che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo degli Affari, delle Arti e delle Professioni e di eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne ha istituito il primo Premio Talenti delle Donne, con il Patrocinio dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma, per premiare Donne che si sono distinte per talento e merito nel territorio di Parma. I talenti delle donne sono una risorsa per lo sviluppo sociale, economico del nostro Paese e FIDAPA BPW, che ha una rete presente in oltre 100 Paesi al mondo, promuove un’azione costante a favore delle donne. Lavora presso le Nazioni Unite, ha anche Status Consultivo presso l’UNESCO, l’UNICEF, l’Ufficio Internazionale del Lavoro, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale e l’Organizzazione Mondiale della Sanita’. Lavora in stretto contatto con la Commissione per i Diritti Umani e la Commissione per lo Status delle Donne, la FAO, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura,il Consiglio d’Europa ed altre Agenzie specializzate.



Il 1° Premio Fidapa Bpw Parma - I talenti delle donne è stato conferito dall’assessora all’Associazionismo e alle Pari Opportunità Nicoletta Paci e dalla Presidente di Fidapa Parma Manuela Amadei a:

LUCIA RUSSO, Magistrato-Sostituto Procuratore della Repubblica attualmente Reggente della Procura di Parma. A consegnare l’onorificenza è stato il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni. “Lucia Russo” è stato letto dalle motivazioni “svolge un lavoro indirizzato alla sensibilizzazione della collettività sui reati relativi alla violenza contro le donne, con progetti rivolti anche alle nuove generazioni. E’ tra le promotrici di un protocollo interistituzionale in tema di maltrattamenti e violenza di genere che ha condotto alla realizzazione di vademecum operativi per gli organi di polizia giudiziaria e per gli operatori scolastici, sociali e sanitari. E’ stata consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza apportando un importante contributo, frutto di grande professionalità. La sua competenza, il suo talento, la sua sensibilità la rendono la più autorevole figura di riferimento sul tema sia per gli operatori del settore che per la comunità cittadina.”



Il premio a CARLOTTA GATTESCHI, Presidente del Consiglio di Amministrazione di OCME è stato consegnato da Nicoletta Paci. Imprenditrice di seconda generazione, che ha rilevato il 50% delle quote azionarie dell’azienda di famiglia, interrompendo l’esperienza imprenditoriale dei fratelli, si è contraddistinta per pragmatismo e caparbietà nella sua attività, ha dedicato il premio alle donne che lavorano in OCME. “Sono una piccola quota” ha detto “rappresentano il 10% dei dipendenti dell’azienda. Sono donne che viaggiano, anche in Paesi disagiati, che si confrontano con la tecnologia e grazie a loro, in questo progetto, che mi vede insieme a mia madre, a capo di OCME, ho visto come il nostro settore stia cambiando”.

A ritirare il premio, consegnato dall’assessore al Commercio Cristiano Casa, alla memoria di ENRICA MICCONI SPIGAROLI, imprenditrice della ristorazione che ha fondato e gestito il ristorante Al Cavallino Bianco, la “donna del Grande Fiume”, “la regina della Bassa”, sono stati i figli Luciano, Massimo, Pierluigi e i nipoti Andrea e Benedetta. Grazie ad Enrica Micconi Spigaroli i prodotti della Bassa sono diventati eccellenza anche fuori dal nostro territorio, il suo locale un punto di richiamo a livello nazionale. “Questo premio che ci ha commosso profondamente” ha commentato la famiglia Spigaroli “arriva nel 50esimo anniversario, dal 1968, dell’unione dei Ristoranti del Buon Ricordo. La strada è stata aperta da nostra madre e oggi ci sono i suoi nipoti a testimoniare come le radici abbiamo dato frutti importanti e duraturi”. Manuela Amadei al termine della cerimonia ha voluto ringraziare l’assessora Nicoletta Paci che ha patrocinato l’iniziativa, perché “ con la sua costante attenzione alle proposte e alle attività sul territorio ha dato una svolta ai rapporti tra Comune di Parma e associazioni al femminile, ha creato una sinergia che sarà in grado di sensibilizzare la collettività verso le discriminazioni di genere, ma anche di valorizzare il lavoro, i talenti, l’impegno delle donne di Parma”.