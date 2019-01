Prende a pugni i carabinieri e li morde: 20enne arrestato nel parco Ducale

Ha aggredito i carabinieri che stavano cercando di controllarlo mentre si trovava all'interno del parco Ducale e stava litigando con un secondo giovane. Un ragazzo di 20 anni di origine nigeriana ha prima sferrato due pugni in faccia a un militare, poi ha morso violentemente il secondo carabiniere della pattuglia della Radiomobile che si era fermata per effettuare il controllo. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica durante dei normali controlli all'interno del giardino Ducale. Il giovane, che è stato bloccato ed ammanettato a fatica dai militari, è stato portato nella caserma di via delle Fonderie, in attesa del processo per direttissima. Il giudice ha stabilito la sua rimessa in libertà con l'obbligo di firma, in attesa del processo che si celebrerà ai primi di marzo.