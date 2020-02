Prende a pugni la moglie in strada del Prato: aggressore arrestato dai carabinieri

Ha preso a pugni la moglie, in piena mattinata e in una zona centrale della città di Parma. La donna, vittima della violenza del marito, è una 25enne nigeriana. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Parma che sono intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccare la violenza del marito e ad arrestarlo per i reati di lesioni e maltrattamenti in famiglia. L'episodio è avvenuto l'altra mattina in strada del Prato, vicino a Borgo delle Colonne e a via Saffi. Nelle ore centrali della mattina i vicini hanno sentito alcune urla provenire dall'appartamento della coppia ed hanno chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati sul posto e sono riusciti a porre fine all'azione violenta. Per il marito sono scattate le manette.