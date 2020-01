Prende a pugni la moglie per avere i soldi per la droga: 32enne condannato

Le vessazioni erano continue, pretendeva dalla moglie i soldi per comprarsi la droga e non si limitava ad una richiesta a parole. Oltre alle minacce infatti era arrivato anche alle mani, prendendo a pugni in faccia la donna, una 52enne di Felino che, dopo l'ennesimo pestaggio, ha deciso di buttarlo fuori casa e denunciarlo. Il Gup del Tribunale di Parma ha giudicato un 32enne marocchino con il rito abbreviato: l'uomo, già in carcere per altri reati, è stato condannato ad un anno di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Gli episodi violenti si erano ripetuti in varie situazioni: in un caso, per esempio, il 32enne era entrato in casa e aveva minacciato di alzare le mani sulla donna che, già in passato, era stata vittima di violenza. I soldi erano di lei, l'unica persona che lavorava: il marito pretendeva il denaro per acquistare stupefacenti.