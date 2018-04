Le chiedono il biglietto del bus, lei: 'Come ti permetti?: poi fornisce generalità false

E' salita a bordo dell'autobus senza biglietto ma, lungo il tragitto in via Emilia Ovest, ha incontrato i controllori che le hanno chiesto il titolo di viaggio. Una giovane di 33 anni è stata denunciata per aver fornito generalità false ed essere rifiutata, fino all'arrivo dei carabinieri, di fornire le proprie generalità per la contravvenzione. E' successo nel pomeriggio di ieri: i controllori, dopo aver chiesto i documenti e le generalità alla donna e visti i suoi numerosi rifiuti, hanno fatto fermare il mezzo proprio nello spiazzo di fronte alla sede dei militari a San Pancrazio, chiedendone l'intervento. Dopo essere scesa dal bus la donna è diventata più collaborativa ma è stata comunque fotosegnalata e denunciata.