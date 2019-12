Prendi i soldi dalla cassa del Tigotà di via Garibaldi e scappa: è caccia al rapinatore

E' entrato all'interno del negozio Tigotà di via Garibaldi come un normale cliente, ha aspettato che alcuni clienti veri uscissero, dopo aver pagato gli acquisti, e ha spintonato la commessa per rubare alcune centinaia di euro dalla cassa. Un rapinatore, non ancora identificato, ha deciso di agire ieri pomeriggio, lunedì 23 dicembre, in pieno giorno a Parma. Erano infatti da poche passate le 15.30 quando l'uomo - di origine africana - è entrato all'interno del negozio e dopo aver finto di comprare alcuni prodotti ha approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi dei soldi della cassa, per poi scappare a piedi. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno effettuato un sopralluogo. Gli investigatori sono sulle tracce del rapinatore solitario: le immagini delle telecamere potrebbero essere utili per l'identificazione del malvivente che ha agito con il volto parzialmente coperto.