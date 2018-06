Ubriachi prendono a calci le bici in piazza Garibaldi: tre denunce per danneggiamento

Apparentemente senza motivo hanno iniziato a prendere a calci le biciclette parcheggiate in piazza Garibaldi a Parma. L'episodio si è verificato nella serata del 12 giugno: tre giovani di circa vent'anni, mentre passeggiavano in zona, hanno deciso, ad un certo punto, di fermarsi per sferrare più calci contro i mezzi parcheggiati. Mentre questo strano 'gioco' era in corso alcune persone, che si trovavano a passare proprio in piazza hanno assistito alla scena ed hanno chiamato la polizia. I tre sono stati identificati e denunciati per danneggiamento.