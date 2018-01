Salsomaggiore: rubano Gesù Bambino e decapitano San Giuseppe

Gesto sacrilego all'interno del presepe allestito a Salsomaggiore Terme in piazzale Berzieri, in pieno centro. Anche quest'anno qualche sconosciuto ha fatto danni al presepe: nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio infatti non hanno trovato di meglio da fare che rubare la statuetta raffigurante Gesù bambino e decapitare quella di San Giuseppe, un gesto sacrilego che ha sconvolto tutta la comunità di Salsomaggiore, che ha visto la triste scena nella giornata di ieri, 1° gennaio 2018. Le immagini della videosorveglianza saranno analizzate dalle forze dell'ordine sarà probabilmente possibile sapere chi ha commesso questo gesto ignobile: qualche vandalo che ha pensato bene di rovinare la festa alla collettività.