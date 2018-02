Prestava le sue auto ai ladri del Nord Italia: 60enne denunciato per favoreggiamento

Prestava autocarri, auto e moto ai malviventi che ne facevano richiesta, evidentemente per compiere furti e rapine in maniera 'pulita', senza che le loro identità fossero rivelate alle forze dell'ordine che avrebbero potuto controllare i mezzi. Un 60enne parmigiano è stato denunciato per favoreggiamemto al termine di alcune indagini, portate avanti dai carabinieri di Colorno: tutto nasce da un tentativo di furto, effettuato da due donne ed un uomo nei confronti di un capannone nella zona industriale di Torrile. Quel giorni i militari erano riusciti a cogliere in flagranza e ad arrestare tre persone che, con un furgoe, stavano cercando di portarsi via cavi di rame ed altri materiali: dagli approfondimenti svolti i carabinieri sono risaliti al 60enne, intestatario di quel furgone come di altri mezzi, utilizzati per i furti. Era un prestanome: è stato denunciato : per i mezzi è stata disposta la radiazione dal registro. Le auto e gli autocarri erano regolarmente assicurati e tenuti in buono stato: il 60enne però non aveva nemmeno la patente.