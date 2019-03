Prestava soldi con tassi oltre il 120% a imprenditori in difficoltà e li minacciava di morte: arrestato usuraio 65enne

I finanzieri hanno arrestato 'in diretta' dopo averlo filmato, un usuraio di 65 anni, le cui iniziali sono M.D., mentre minacciava uno dei due imprenditori ai quali aveva prestato dei soldi. Il blitz, organizzato insieme all'imprenditore che aveva denunciato alle Fiamme Gialle i tassi di interesse che da anni imponeva, è scattato nei giorni scorsi. Per l'uomo, già arrestato in passato ma libero da anni, sono scattate le manette.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che hanno eseguito le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, il 65enne aveva iniziato a prestare soldi ai due fratelli imprenditori nel 2016, prima 7 mila euro e poi altri 10 mila euro nel 2017. I due, titolare di un'azienda, si trovavano in difficoltà ed avevano contattato l'uomo, di origine napoletana. A fronte dei prestiti il 65enne chiedeva interessi del 120%: dopo la consegna dei 17 mila euro in due anni aveva incassato con quel tasso, ben 24 mila euro.

Oltre a questi soldi però l'usuraio ne chiedeva altri ed era arrivato anche a minacciare di morte i due imprenditori, oltre ai loro famigliari. Uno dei due fratelli è riuscito a sfuggire dalle morse dello strozzino e si è reso irreperibile mentre l'altro, dopo l'ennesimo episodio di minacce, è andato dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno concordato con lui l'incontro con l'usuraio: filmato in diretta mentre metteva in atto altre minacce contro l'imprenditore è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione e usura aggravata.