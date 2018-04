Prodotti congelati venduti come freschi: 13 denunce per frode in commercio tra Parma e Treviso

Prosegue l’attività preventiva a livello nazionale dei Reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare con ispezioni finalizzate al contrasto delle frodi che avvengono, in particolare, all'interno della ristorazione etnica. I militari hanno controllato 50 ristoranti, conseguendo: nelle province di Parma e Treviso, sono state denunciate 13 persone per frode in commercio in concorso fra loro poiché vendevano alimenti congelati spacciandoli per freschi, in particolare prodotti ittici, carnei e di gastronomia varia. Nelle province di Torino e Varese, sono state denunciate 5 persone per detenzione e vendita di sostanze alimentari nocive e frode in commercio; a Roma, sono stati sequestrati 210 kg di pesce, carne e paste varie mancanti della prevista etichettatura e della documentazione attestante la provenienza dei prodotti; in provincia di Napoli, sono stati sequestrati 250 kg di prodotti ittici, carnei e ortofrutticoli privi di rintracciabilità, ed è stata denunciata una persona per tentata frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Nel corso dell’ attività sono state contestate sanzioni per circa 9.000 euro.