Presunti reati fiscali ad Aosta: indagati i vertici della Proges

Antonio Costantino, il presidente della cooperativa parmigiana Proges è indagato, insieme al Direttore Generale Anghinolfi per reati fiscali per la presunta emissione di fatturazioni inesistenti nel rapporto tra la coop parmigiana, all'epoca in cui operava ad Aosta, e una seconda cooperativa della Valle d'Aosta, la Leone Rosso, con la quale collabora. Le indagini sono seguite dal Pm Carlo Introvigne. Il presidente della cooperativa Leone Rosso è indagato insieme ad un assessore del Comune di Aosta, per turbativa d'asta, in merito all'assegnazione di alcuni appalti per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Proges: "Siamo certi della correttezza del nostro operato"

"In merito ai comportamenti contabili che ci sono stati contestati ad Aosta, relativi ad una gara assegnata a una cooperativa con cui collaboriamo, siamo certi della correttezza del nostro operato. Restiamo a piena disposizione della magistratura, nei cui confronti esprimiamo piena fiducia, perché ciò venga al più presto appurato".