Prosegue la riduzione dei pazienti Covid al Maggiore: sono 300 i ricoverati

Prosegue la riduzione dei pazienti ricoverati. Ora all’Ospedale Maggiore i pazienti covid positivi sono ricoverati al padiglione Barbieri e nel reparto di Malattie infettivi. Restano operativi i padiglioni Ortopedia e Torre Medicine che in questa fase ospitano pazienti con quadri clinici di insufficienza respiratoria o con focolai bronco pneumonici da indagare, ma non covid positivi. In questi reparti in cui è in atto un lento e progressivo percorso per un graduale ritorno a percorsi non covid, restano in vigore tutte le norme e le cautele dei percorsi covid positivi a garanzia di tutti. Ad oggi sono 300 i pazienti ricoverati tra covid positivi e sospetti, erano 302 nella giornata di ieri.

