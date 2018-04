Prostituta picchiata e rapinata da tre uomini in via Emilio Lepido

E' riuscita a fuggire dai suoi aggressori, a rifugiarsi all'interno di una sala slot che, a quell'ora era ancora aperta: poi ha avvertito i poliziotti ed ha presentato denuncia. Una prostituta che si trovava in via Emilio Lepido verso la mezzanotte di qualche sera fa ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita e rapinata da un cliente che, in un secondo momento, ha chiesto anche l'aiuto di due suoi amici. La donna, che aveva concordato una prestazione sessuale con un cliente, si è poi appartata con l'uomo in una zona vicino a via Emilo Lepido. Il cliente è diventato aggressivo e quando è sceso dall'autoha sfilato 150 euro alla ragazza ed ha poi cercato di rubarle anche la borsetta. La donna ha resistito, tenendo stretta la borsetta: il cliente l'ha presa a schiaffi. A quel punto l'aggressore ha chiamato due amici, che sono giunti sul posto ed hanno iniziato ad insultare la donna che si è messa a correre ed è riuscita a scappare, rifugiandosi all'interno di una sala slot. Da lì poi ha chiamato la polizia ed ha raccontato tutto agli investigatori, che stanno portando avanti le indagini per identificare gli aggressori.