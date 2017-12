Pubblicati i bandi Erasmus Plus SmS e Overworld Azione 2 a.a. 2018-19

L’Università di Parma comunica che sono stati pubblicati i Bandi per la partecipazione ai principali Programmi di mobilità internazionale dell’Ateneo:

Erasmus Plus SMS - Mobilità a fini di studio – a.a. 2018-2019;

Overworld – Azione 2 – Borse di Mobilità individuale – a.a. 2018-2019.

Il bando Erasmus Plus SMS permette di accedere ai finanziamenti per trascorrere un periodo di studio variabile da tre a dodici mesi presso un ateneo partner in Europa, mentre il bando Overworld – Azione 2 allarga questa opportunità agli atenei partner extra-europei (con borse di durata variabile da tre a sei mesi).

In totale, i due bandi mettono a disposizione più di 1.500 borse di studio fruibili grazie a circa 650 accordi bilaterali con università straniere.

Possono presentare domanda di candidatura gli iscritti ad uno dei corsi di studio di I, II e III livello presenti nell’offerta formativa dell’Ateneo di Parma (con esclusione dei master universitari di I e II livello e, limitatamente al Programma Overworld, degli iscritti ai corsi di Dottorato), compresi anche i corsi interateneo aventi sede amministrativa presso l’Università di Parma.

Gli studenti interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie per poter partecipare alla selezione, compresi i testi dei bandi, le guide, la documentazione da presentare ed i relativi allegati, sul portale di Ateneo alle pagine:

bando Erasmus Plus SMS

bando Overworld – Azione 2.

Per entrambi i bandi, le scadenza per la presentazione della domanda di candidatura corredata dei necessari allegati è fissata:

entro le ore 23 del 2 marzo 2018– Compilazione della domanda in ESSE3

entro le ore 12 del 5 marzo 2018– Presentazione della domanda stampata e sottoscritta all’Ufficio Protocollo di Ateneo (Sede Centrale, via Università 12 – 43121 Parma). Si rammenta che nel caso di domande inviate a mezzo posta, non fa fede il timbro postale di spedizione. È ammesso anche l’invio a mezzo PEC (da indirizzo personale certificato del candidato) all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it