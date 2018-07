Public Money, condannati Costa, Buzzi e Villani

Sentenze di primo grado per il processo Public Money. Nella giornata di oggi, 20 luglio, il collegio giudicante del Tribunale di Parma, presieduto da Mattia Fiorentini, ha emesso le sentenze. Andrea Costa, ex presidente di Stt, partecipata del Comune di Parma, è stato condannato a sette anni, l'ex vicepresidente di Iren Luigi Villani, dirigente parmigiano di Forza Italia è stato condannato a quattro anni e sei mesi mentre l'editore Angelo Buzzi a tre anni. L'indagine del 2013 aveva portato a numerosi arresti: l'ex sindaco Pietro Vignali era finito agli arresti domiciliari: l'inchiesta Public Money riguardò la presunta sottrazione di ingenti quantitativi di denaro pubblico del Comune di Parma da parte di alcune persone. Con la condanna di Costa, Buzzi e Villani per peculato e corruzione il Tribunale accoglie le tesi della Procura di Parma.