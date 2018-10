Via Torelli, esce vapore dal motore del bus: i passeggeri scendono precipitosamente

Nella mattinata di oggi giovedì 18 ottobre infatti un autobus si è bloccato in via Torelli poco dopo le 10: ad un certo punto ha iniziato ad uscire vapore dal motore del mezzo. In un primo momento tutti hanno pensato che si trattasse di fumo, visti anche gli ultimi casi di incendi a bordo dei bus. Secondo le prime informazioni i passeggeri sarebbero scesi e messi in sicurezza in maniera precipitosa. Sono in corso accertamenti sulle cause del guasto: i tecnici della Tep hanno effettuato un sopralluogo sul posto.

