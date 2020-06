Punta una roncola alla gola di un volontario della Pubblica: arrestato badante 35enne

Ha visto i volontari della Pubblica Assistenza di Borgotaro-Albareto mentre stavano per far scendere l'anziano che accudiva e ha reagito con violenza, arrivando a puntare una roncola alla gola di uno degli operatori che stavano per riportare a casa l'uomo, dopo alcuni accertamenti all'Ospedale Maggiore. Non si conoscono le ragioni che hanno scatenato la violenza del badante 35enne albanese, poi arrestato dai carabinieri di Borgotaro, contro i militi. L'uomo - già noto ai militari per alcuni precedenti penali - che lavorava come assistente dell'anziano o lo accudiva ogni giorno - ha scatenato la sua violenza anche contro i carabinieri che sono riusciti a disarmarlo: per lui sono scattate la manette con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

