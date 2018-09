Punto da un'ape ha uno choc anafilattico: 60enne salvato dalla farmacista

È stato punto da un'ape mentre stava lavorando all'interno di un cantiere in centro a Fontevivo, per la riqualificazione della strada: un operaio di 60 anni è stato salvato da Miriam Iezzi, farmacista della Farmacia Comunale che si trova nella zona di via Roma, a pochi passi dal cantiere. L'uomo, allergico alle api, aveva con sé il kit di emergenza ma non era tranquillo ad usarlo: così in pochi attimi ha raggiunto la farmacia per farsi iniettare il farmaco. La farmacista Miriam Iezzi ha avuto i riflessi pronti ed il sangue freddo necessario per intervenire subito e salvare così il 60enne, già in choc anafilattico.