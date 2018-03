Preso il pusher degli studenti: bloccato con la droga davanti alle scuole

Lo hanno sorpreso, davanti ad un istituto scolastico in viale Piacenza, alle 8 del mattino di ieri, sabato 10 marzo, mentre stava per proporre la droga agli studenti che, a quell'ora, si apprestavano ad entrare all'interno della scuola per seguire le lezioni. I carabinieri di Parma, nell'ambito di alcuni controlli mirati a contrastare lo spaccio davanti alle scuole hanno visto il minorenne ed hanno deciso di fermarsi. A quel punto il ragazzo, dopo aver visto la pattuglia ha cercato di nascondersi qualcosa addosso: i militati hanno chiesto di cosa si trattata. Il 16enne ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 4.4 grammi di hashish. A quel punto i carabinieri hanno accompagnato il ragazzo in Caserma: nello zainetto aveva anche un bilancino di precisione. Nei suoi confronti i militari, oltre a chiamare i genitori, hanno fatto partire una segnalazione al Tribunale dei Minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti