Pusher 28enne usava i biglietti da visita per trovare nuovi clienti: denunciato

Due giovani, che si trovavano all'angolo tra via Buffolara e via Savani, sono scappati subito dopo aver visto una pattuglia della polizia passare in zona: a quel punto gli agenti, che avevano già notato l'atteggiamento sospesso dei due, li hanno inseguiti per cercare di fermarli: dopo pochi metri sono stati bloccati. Il primo ragazzo si era liberato di una confezione in cellophane con 1,6 grammi di marijuana mentre il secondo, un 28enne, è stato trovato in possesso di 160 euro, composta da banconote di 50 e 20 euro, conservate nella tasce dei pantaloni. Secondo gli inquirenti questa particolarità fa pensare a soldi guadagnati con lo spaccio. Oltre ai soldi aveva anche tre telefoni cellulari e alcuni biglietti da visita con uno dei numeri di telefono che aveva in uso. I bigliettini servivano per farsi nuovi clienti e per tenersi in contatto con quelli vecchi: il giovanae è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio: i bigliettini sono stati sequestrati.