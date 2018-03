Pusher 44enne bloccato in via Rismondo: in casa aveva 164 grammi di eroina, coca e ecstasy

Lo hanno bloccato in via Rismondo , una trasversa di viale Vittoria e lo hanno perquisito: in tasca aveva 0.7 grammi di eroina mentre il resto della droga si trovava nella sua abitazione. I carabinieri di Parma, nell'ambito di alcuni controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella notte tra il 30 ed il 31 marzo, hanno deciso di approfondire la posizione di uno spacciatore 44enne, trovato con l'eroina in strada. La perquisizione effettuata presso il domicilio dell'uomo ha consentito di trovare il resto della droga: 164 grammi di eroina, 8 grammi di cocaina e 15 grammi di escstasy, oltre a 650 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il materiale è stato sequestrato mentre per il 44enne sono scattate le manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La notte precedente invece i carabinieri, durante una retata contro lo spaccio e grazie all'intervento delle unità cinofile hanno trovato in totale 50 grammi di marijuana, nascosti tra Piazzale della Pace e il Parco Ducale. I controlli hanno portato all'identificazione di 30 persone e all'approfondimento rispetto a 4 veicoli. La droga trovata nelle due aree verdi era divisa in sette involucri, pronta per lo spaccio.

