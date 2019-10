Pusher latitante bloccato in via Brescia, in casa cocaina e marijuana: arrestato 27enne nigeriano

E' stato bloccato mentre usciva da una palazzina di via Brescia: un 27enne nigeriano, irreperibile da quando la sua condanna per spaccio era diventata definitiva, conservava nella casa in cui era alloggiato 6 ovuli di cocaina e 2 sacchetti con la marijuana. Il giovane è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Parma che, dopo averlo identificato lo hanno perquisito ed hanno perquisito anche l'abitazione. Nel 2015 era già stato condannato per spaccio e avrebbe dovuto scontare ancora otto mesi di reclusione. Oltre alla droga aveva in casa anche più di 20 grammi di mannitolo, sostanza utilizzata per tagliare la droga.