Pusher scappa dalla polizia e viene investito da un'auto: è gravissimo

Stava scappando da un controllo degli agenti di polizia, è finito in strada ed è stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 10 giugno, in viale Vittoria, in quartiere Oltretorrente. Il giovane pusher, che si trovava a bordo di una bicicletta, ha lasciato a terra la sua bicicletta, ha scavalcato la siepe ed è finito sotto un'auto che stava passando proprio in quel momento. Il ragazzo è stato investito in piano dal veicolo: è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane e lo hanno trasportato poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le ferite riportate sono serie: il giovane si trova nel reparto di Rianimazione del Maggiore.