Qualità della vita: Parma in sesta posizione

Parma si piazza in sesta posizione per la qualità della vita, secondo la classifica stilata da Italia Oggi. Un avanzamento di una posizione in classifica rispetto all'indagine dell'anno scorso: un ottimo risultato per tutta la comunità. Davanti a noi, oltre alle 'storiche' Bolzano e Trento, Belluno, Siena e Pordenone. In Emilia-Romagna Parma è la città dove si vive meglio, almeno secondo l'indagine realizzata in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. Le grigrie di indagine sono nove: affari e lavoro, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita.